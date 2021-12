In Serie D domani anticipano quattro sarde, ma la 16ª giornata non vedrà il Carbonia. Nuovo rinvio per la Vis Artena, da venti giorni alle prese con diversi positivi: salta la partita di domenica coi minerari, ultimi a 7 punti dopo la penalizzazione. La squadra di David Suazo chiuderà l'anno con l'Aprilia mercoledì nell'infrasettimanale, da capire se già allo "Zoboli" dopo aver pagato il debito col Comune.

In campo. Domani alle 14 Arzachena in casa dell'Afragolese: gli smeraldini hanno vinto le ultime quattro e sono quinti, i campani sono a -1 e negli ultimi giorni hanno fatto diversi movimenti in entrata e in uscita. Mezz'ora dopo l'Atletico Uri ospita l'Ostiamare dell'ex allenatore di Lanusei e Torres Aldo Gardini. Il clou è alle 15 al "Vanni Sanna", col secondo derby stagionale fra Latte Dolce e Torres (in coppa il 22 settembre hanno vinto i rossoblù ai rigori). Possibili volti nuovi, coi biancocelesti di Pierluigi Scotto (squalificato, non potrà incrociare il figlio Luigi) che hanno preso in settimana Alfredo Saba e Alessio Zecchinato mentre i rossoblù oggi hanno tesserato Michele Maganuco, attaccante ex Castiadas (2004).

Eccellenza. Nel massimo torneo regionale l'anticipo di domani è il derby Villacidrese-Guspini, alle 15. Giallocelesti rilanciati dall'arrivo di Graziano Mannu in panchina, hanno cambiato allenatore di recente anche i biancorossi (Diego Ghiani, dalla Juniores). Domenica il big match Ferrini-Ilvamaddalena alle 14.30 (le altre alle 15), Arbus-Ossese si gioca a San Gavino mentre Sant'Elena-Ossese a Villa San Pietro. Il recupero Monastir-Idolo anticipato a martedì 21 ore 15.30.

Promozione. Sono cinque gli anticipi di domani: nel Girone A Quartu 2000-Villasimius (ore 14.30), nel B Bonorva-Ozierese (15), Fonni-Tonara (15.30) e Tharros-Sadali (15), nel C Luogosanto-Calangianus (15). Atletico Cagliari-Quartu 2000 spostata dal 22 a giovedì 6 gennaio alle 15.

