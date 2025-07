Un altro giocatore sardo, Nino Pinna, 24 anni, grande talento, trequartista, con diversi gol in carriera, va a giocare nella Penisola. Va al Savoia, squadra di Serie D campana che ambisce al salto in C dopo aver chiuso l'ultimo campionato al quinto posto.

Nell'ultima stagione Pinna ha giocato inizialmente in Liguria all’Albenga, poi con la Cos dopo essere stato in passato al Muravera. L'acquisto è stato annunciato dalla stessa società campana. In Sardegna, oltre che con la Cos e il Muravera, ha indossato anche la maglia dell'Arzachena per due anni, facendo due grandi campionati. Ora il ritorno nella penisola.

Si dice anche che Pinna era nel mirino del neopromosso Budoni e di tante altre squadre.

© Riproduzione riservata