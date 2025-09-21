Niccolò Dessì e Aurora Deidda conquistano OzieriL'alfiere del Quattro Mori Tennis Team e la portacolori del Milano 26 si aggiudicano la nona edizione del Memorial Ivan Satta
Niccolò Dessì e Aurora Deidda si aggiudicano la nona edizione del Memorial Ivan Satta sui campi del Tc Ozieri.
Nel singolare maschile, l'alfiere del Quattro Mori Tennis Team, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in gara in semifinale, regolando 6-2, 6-1 Daniel Frasconi (Tc Terranova), per poi battere 7-6(4), 6-1 il numero 1 del seeding Lorenzo Gallo (Tc Moneta).
Gallo che, in semifinale, aveva battuto 6-2, 6-1 Andrea Mendola (Tc Terranova).
Nel femminile, la portacolori del Milano 26, favorita della vigilia, ha superato 6-3, 6-0 Marta Mura (Torres Tennis) in semifinale, per poi avere la meglio 6-0, 6-4 su Giorgia Spina (Tc Tempio), che nella semifinale della parte bassa del tabellone aveva eliminato 6-3, 6-1 la testa di serie numero 2 Carolina Giua (Torres).