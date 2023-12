L’Hermaea Olbia perde la sfida tra cenerentole, rimontata tra le mura amiche del GeoPalace, in occasione della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, dall’ultima della classe Costa Volpino.

Già a segno all’andata 3-0, la matricola bergamasca espugna il palazzetto gallurese al tie-break con una prova di carattere, che le consente di recuperare una gara partita in salita. La squadra di Dino Guadalupi vince, infatti, primo e secondo set con parziali 25-20 e 25-23, ma quando dovrebbe chiudere il discorso subisce la reazione della formazione ospite, che fa suo il terzo gioco 25-21.

Ed è solo l’inizio della rimonta della Costa Volpino, che pareggia i conti nel quarto set, vinto 25-22, e trascina lo scontro salvezza al quinto, dove si impone 15-12 lasciando alle padrone di casa la briciola di un punto e potandosene via in Lombardia 2.

In classifica, l’Hermaea regge in penultima posizione a quota 11, ma adesso la Costa Volpino la tallona a 10. Così sabato sul campo dell’Offanengo, nel penultimo appuntamento del 2023, fallire non sarà più possibile. Anche se per chi, come l’Hermaea, è reduce da cinque sconfitte consecutive, l’obbligo sa di impresa.

