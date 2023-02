Nel derby del "Nespoli" la Torres ha prevalso sull'Olbia solo per l'entità della multa: 800 euro ai galluresi e ben 2 mila euro alla società sassarese "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Ospiti loro riservata, integranti pericolo per l’incolumità pubblica" come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

Intemperanze avvenute nonostante l'assenza degli ultras della Nuova Guardia che hanno rinunciato alla trasferta per protestare contro i pesanti Daspo ricevuti.

I fatti che hanno provocato la multa sono il lancio di bottigliette d'acqua e bicchieri pieni di liquido in quattro distinti momenti: al 7° minuto del primo tempo, al 27° e al 40° sempre della prima frazione di gioco; al 7° minuto del secondo tempo verso un tesserato avversario espulso che abbandonava il terreno e verso un dirigente che lo accompagnava, mentre passavano sotto la Curva riservata ai tifosi della Torres.

© Riproduzione riservata