Non basta un buon Taloro contro L’Aquila nel primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, i rossoblù devono arrendersi nella ripresa. Finisce 1-3. Dopo un primo tempo senza reti con i gavoesi vicinissimi al gol con una punizione del bomber Falchi che si è stampata sulla traversa, in avvio di secondo tempo micidiale uno-due degli abruzzesi. Al 1’ la sbocca Massetti e, dopo appena due minuti, raddoppia D’Ercole. Il Taloro, superato il momento di sbandamento, reagisce e, alla mezzora, accorcia le distanza con Secchi. Ma passano soli 3’ che L’Aquila con Saurino riporta a due le reti di distanza. Domenica prossima la gara di ritorno a campi invertiti. Agli uomini di Mario Fadda servirà un’impresa.

Nel playout salvezza di Eccellenza, il Li Punti espugna (1-2) il campo del Guspini e conserva la categoria. Il Guspini, che aveva perso (sempre per 2-1) anche nella partita di andata, fa ritorno in Promozione. Buon avvio dei padroni di casa pericolosi con Uccheddu che calcia da posizione ravvicinata, Canalis salva. Al 22’ ancora Canalas in tuffo si oppone ad una conclusione di Ibba. Nella ripresa, al 22’ lancio lungo di Fini, Fortuna esce dai pali per anticipare Tenerelli, tocca appena la palla che s’infila in rete. Il direttore di gara convalida la rete tra le proteste biancorossi che chiedevano il fallo sull’estremo difensore. Lo stesso sospende per alcuni minuti l’incontro per un parapiglia in campo: ne fanno le spese tre giocatori biancorossi (Festa, Caddia e Fadda) e uno del Li Punti (Ruiu). Al 45’ Fortuna respinge su una deviazione aerea di Oggiano. Al 52’ il pari di Bravo che supera un nugolo di avversari e con un preciso rasoterra batte Canalis. Col Guspini in otto uomini riversato in avanti, al 57' su azione di contropiede il Li Punti guadagna un penalty che Borrotzu trasforma.

