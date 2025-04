Per il quinto anno consecutivo, domani e domenica 6 aprile il circuito “Le Dune” di Riola Sardo ospiterà il Campionato Mondiale di Motocross Fmi. L’MxGp della Sardegna, oltre a essere il 4º round della classe regina MxGp e della serie cadetta Mx2, sarà anche la gara d’apertura del mondiale femminile Wmx e il 3º appuntamento stagionale dell’Emx125, l’Europeo che è, a tutti gli effetti, il vivaio dove si coltivano i talenti del mondo delle ruote tacchettate.

Programma e orari. Si comincerà domani mattina, dalle 7.45, con due sessioni di prove libere di Emx125 e Wmx e, dalle 10.30, prima con le libere di Mx2 e dalle 11 con quelle della MxGp. Alle 12.10 scatteranno le qualifiche di Wmx, seguite alle12.45 da quelle delle Wildcard MxGp e dalle prove crono di Mx2 (13.40) e MxGp (14.15). Nel pomeriggio, si farà sul serio con Gara1 di Wmx (15) e di Emx125 (15.45), poi spazio alle Qualifying Race di Mx2 (16.35) e MxGp (17.25).

Domenica 6 aprile, invece, si disputerà Gara2 della Wmx (9.45), seguita dai warmup di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45) e dalla Gara2 di Emx125 (11.30). Poi i momenti più attesi, le due gare di Mx2 (13.15 e 16.10) e della MxGp (14.15 e 17.10).

I piloti in gara. Tra i 30 piloti della classe regina MxGp, ci sono, inutile dirlo, i migliori al mondo. Tornerà in sella proprio a Riola, dopo un lunghissimo stop per un infortunio al ginocchio, Jeffrey Herlings, pilota olandese ufficiale di Ktm che detiene il record di vittorie nel motocross, oltre 100. Non mancheranno gli attuali protagonisti del campionato del mondo e piloti ufficiali delle altre quotate factory, a partire dal cinque volte iridato Tim Gajser, sloveno di Honda Hrc, e ai francesi Romain Febvre e Maxime Renaux, alfieri rispettivamente di Kawasaki e Yamaha. Tra gli italiani non ci sarà Mattia Guadagnini, infortunatosi in allenamento una settimana fa sulla sabbia riolese, ma ci saranno Bonacorsi su Fantic e Forato su Honda.

Anche nella Mx2, nella trentina di partenti, oltre ai leader del campionato Everts (Husqvarna), Langenfelder (Ktm) e De Wolf (Husqvarna), ci saranno anche Adamo (Ktm), Zanchi e Lata (Honda).

Oltre Greta anche nel mondiale femminile Wmx, che in Sardegna disputerà la gara d’apertura e tra le altre, assieme alla campionessa in carica, l’olandese Lotte van Drunen, ci sarà anche l’italiana Kiara Fontanesi, che dopo sei titoli vinti punta a centrare il primo da mamma.

Nell’Europeo Emx125, una cinquantina di centauri, tra cui anche l’italiano Niccolò Mancini, attuale leader, e i due sardi Samuele e Mattia Piredda di Padru.

