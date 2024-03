Il Tarantini Fight Club piazza ancora due atleti in nazionale, a conferma della qualità della società. Jessica Meloni, reduce da una serie impressionante di vittorie nei campionati nazionali di Muay Thai, è stata nuovamente chiamata a rappresentare l'Italia ai prossimi Mondiali in Grecia. Il suo impegno e la sua dedizione l'hanno resa una presenza costante sul palcoscenico internazionale.



Matteo Dore, altro pilastro del team sassarese, si prepara invece per i campionati europei IMMAF (arti marziali miste) in programma a Belgrado. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno reso uno dei più promettenti talenti nel panorama delle MMA, e la sua presenza sul tatami è garanzia di spettacolo e successo.



Il direttore tecnico Angelo Tarantini e il tecnico Vincenzo Casu commentano: «La nostra palestra è diventata un punto di riferimento. Il sostegno e l'esperienza del Coni hanno ulteriormente contribuito al nostro successo, confermando il valore di questo centro per l'orientamento e l'avviamento allo sport giovanile».

