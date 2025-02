Gli atleti del Fight Club Tarantini brillano al Golden Fight 2 di Oristano. Nel palazzetto di Sa Rodia evento regionale dedicato al Muay Thai organizzato dalla Golden Rule Academy sotto l’egida della Federkombat Sardegna.

Ben 12 le vittorie della società sassarese. Nei Young Cadet, Alessio Casula, Samuel Monti e Luca Niort hanno mostrato solidità e determinazione, mentre negli Old Cadet Viola Delaconi, Sara Fancellu, Costanzo Migheli ed Emanuele Nort hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie.

Nella divisione Seniores, esordio positivo per Federico Pozzo, Jari Sanna e Giuseppe Pintore, tutti vincitori nelle loro categorie di peso. Nella categoria demo e preagonistica, Nathan Fadda e Tommaso Mannu hanno affrontato gli avversari con spirito di gioco e un buon livello tecnico.

Secondo posto per Thomas Spanu, Arianna Grussu e Giuseppe Albanese, che hanno perso di misura in incontri equilibrati, molti dei quali disputati per la prima volta in una categoria superiore.

I tecnici Vincenzo Casu e Paride Scanu hanno espresso soddisfazione per le prestazioni della squadra anche in vista dei Campionati Italiani di Muay Thai Federkombat, in programma a Roma il 1° e 2 marzo.

