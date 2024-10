Successo a Sinnai per la storica Serpilonga, memorial “Felice Schirru”, corsa di mountain bike. Ad aggiudicarsi la gara principe (Marathon) della 22esima edizione è stato Eros Piras della Donori Bike davanti a Luca Dessì della Karel Sport.

La corsa è stata organizzata dalla Sinnai MTB col patrocinio del Comune di Sinnai ed in collaborazione con le associazioni Shardani, Motoclub Sa Palestra, 4x4 Sinnai Fuoristrada, Dance Fitness e Guerrieri Stanchi e tanti volontari. Presenti anche Masise e Vab Sinnai.

Protagonisti nella marathon (circa 60 chilometri con quasi 2000 metri di dislivello positivo) anche Alessio Fois (Arkitano), Nicola Saba (Guspini) e Maurizio Olla (Karel Sport, campione M3), rispettivamente terzo, quarto e quinto. «Abbiamo organizzato tre percorsi praticamente nuovi», dice il vice presidente della MTB Sinnai, Paolo Orrù. «Tutti pedalabili, veloci e divertenti. Nuovi punti per la Marathon con nuovi single. Gli atleti hanno apprezzato e non può che farci piacere. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato positivamente alla realizzazione della manifestazione. Tanto sacrificio che è stato ripagato».

Luca Dessì della Karel Sport: «Una gara molto dura, combattuta. Nelle prime rampe Piras e Pani hanno preso un po' di vantaggio. Poi ho recuperato un po' di terreno dopo le antenne spingendo al massimo per cercare di ottenere un buon risultato e ci sono riuscito. Sono contento così».

La gara, valida per la settima ed ultima tappa della Sardinia Cup, ha consegnato la maglia di leader a Eros Piras davanti ad uno sfortunatissimo Mirko Pani (Accademy Fabio Aru) che ha sbagliato percorso.

Nella point to point (40 chilometri con 1300 metri di dislivello positivo) dominio di Ruslan Farci. Si è svolta anche la point short. «Molto bene», dice Farci, «la giornata ci ha assistito. Un bel percorso con uno splendido scenario. Duro gestire la gara perché costretto a rimanere da solo sin dalle prime battute, senza avere riferimenti. Però sono riuscito a gestirla nel migliore dei modi. Sono felice per come è andata. È la prima gara della stagione. Sono reduce da un infortunio».

In tutto circa 200 i partenti. Dopo la gara, tutti a pranzo.

Tutto soddisfatti insomma. Michele Montis (Karel), Giuseppe Cocco (Aquascan) e Tiziano Farci (MTB Sinnai, vice campione categoria M6): «Gara tosta ma ci siamo divertiti tanto».

© Riproduzione riservata