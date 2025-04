Dominio Arkitano a Pau nella seconda tappa della Sardinia Cup 2025, campionato regionale sardo di mountain bike.

A vincere e conquistare la maglia è Alessio Fois dell’Arkitano, squadra di casa, davanti al compagno Marco Serpi. Al terzo posto Lorenzo Mura della Fancello Cicli Terranova. La gara si è svolta su un percorso impegnativo di quasi 50 chilometri con 1500 metri di dislivello positivo. Fois ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 11 minuti e 48 secondi staccando di 29 secondi Serpi. Un minuto dietro Mura (2:13:19). Quarto Alessandro Salis della Fancello Cicli Terranova, primo di categoria M3 davanti a Enrico Onidi dell’Arkitano e al rientrante Luca Dessì, campione regionale nel 2023, della Karel Sport Sinnai.

«È stata una bellissima gara», dice Dessì. «I primi quattro avevano un altro passo. Complimenti alla squadra di casa sia per i risultati che per l’organizzazione. Per quanto riguarda la mia prova sono soddisfatto. Ho ripreso da poco ad allenare e questa è stata la mia prima gara stagionale. E ho anche forato. Ringrazio il mio compagno Paolo Aledda per il supporto nell'occasione».

Nella gara femminile successo per Erika Pinna, anche lei tesserata con l’Arkitano. Pinna ha preceduto Martina Canargiu e Beatrice Mistretta. Dopo la seconda tappa detiene la maglia Silvia Caria della MTB Nurri-Orroli.

Nella gara short si sono imposti Gabriele Scano dell’Ossidiana Bike e Alice Porcu del Pedale Siniscolese.

Prossimi appuntamenti Soleminis (27 aprile), Nurri (4 maggio), Capoterra (18 maggio), Sinnai (28 settembre) e Alghero (5 ottobre).

