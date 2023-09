Da oggi a domenica saranno nove i sardi impegnati in Belgio ai mondiali di Ocr, una specialità sportiva in forte crescita anche nell'isola, in cui gli atleti si cimentano in complicati percorsi ad ostacoli.

I convocati sono i fratelli Nicolas e Matias Orru (Asd Sport Planet) Gianluca Pretta (Is Molentis), Angelo Fattacciu (Roadrunner). Nelle categorie master le speranze son riposte nell’asso settimese Matteo Sitzia, con il suo allievo Andrea Figus (Sevenfit), il poliziotto Alessandro Leto (Fierce Ocr) e i sassaresi Francesco Serra (Ocr Sassari) e Antonella Mariani (Ocr Virginia).

Ultimati i mondiali in Belgio, gli stessi atleti saranno tutti protagonisti la prossima settimana all’"Arbatax Park Nature Race", evento internazionale valido anche come campionato italiano Mps, con atleti provenienti da diverse parti d’Europa e d’Italia: fra questi, spiccano già i primi nomi dei campionissimi belgi Thibault Debusschere e Jensen Blondel, la romena Madalina Craivan, la spagnola Simon Pilar e lo spagnolo Victor Garcia, i fortissimi italiani Emilio Pagnotta e Rigers Kadija. A completare il quadro la forte stintinese Laura Pagano ormai in grado di rivaleggiare con i migliori atleti europei.

