Ha preso il via a Tempio Pausania il "Memorial Pietro Azzena".

La manifestazione, nata per ricordare il piccolo Pietro Azzena rimasto vittima , assieme ai suoi genitori, di un efferato delitto, è organizzata dalla "Polisportiva Civitas Tempio" e patrocinata dal Comune.

Da oggi, martedì 27, il via in quell'autentico " scrigno" rappresentato dallo storico stadio " Bernardo Demuro", rinnovato ed ammodernato grazie ad un nuovissimo manto in erba sintetica e reso accogliente e confortevole nel settore dedicato al pubblico.

A calcare il sintetico tempiese saranno tutte le categorie giovanili in rappresentanza di: Gallura, Sassarese ed Anglona.

Nella prima (oggi) , delle 2 giornate, scendono in campo gli Allievi di: Civitas Tempio, Ozierese, Budoni, Alghero, Torres, Uri, San Teodoro Porto Rotondo, Ampurias Valledoria. Giovedì 29, spazio ai Giovanissimi di: Civitas, San Teodoro, Ampurias, Uri. Venerdi sarà la volta degli Esordienti di: Civitas, Ampurias, Calangianus, Arzachena. Sabato giornata finale: alle 9,30 la Cerimonia Commemorativa per Pietro Azzena con la presenza delle autorità Cittadine e dei familiari. La mattinata proseguirà con le partitelle dei calciatori più piccoli nelle categorie: Pulcini (Civitas, Ampurias, Calangianus, Arzachena, Ozierese; Primi calci (Civitas, Ampurias, Calangianus, Arzachena) ; Piccoli amici (Civitas, Ampurias, Calangianus, Oschirese). In chiusura un ricordo del passato: manifestazioni sempre di calcio giovanile, che si svolgevano in Alta Gallura, di cui in tanti sono stati protagonisti sul campo, allora in terra battuta, o appassionati spettatori. Come dimenticare le "epiche" partite del " Antonello Muzzetto" a Tempio; del "Peppino Molinas" a Calangianus e, perché no, anche quelle del "Alfio Mazza" a Luras.

Dal prestigioso, unico, e che tutte le F.I.G.C. zonali Italiane invidiavano alla Sardegna, il Muzzetto, sono transitati gli allora giovani calciatori del calibro di: Zola, Marco Sanna, Corellas, Francolino Fiori, Borrotzu, Hervatin, giusto per ricordarne solo alcuni; che poi hanno calcato i campi della massima serie Italiana ed estera, di B e C.

