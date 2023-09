La prima dell'Alghero in Coppa Italia Promozione non è andata per il verso giusto, con la sconfitta per 2-1 ieri col Sennori nel match della prima giornata di uno dei triangolari, ma a segnare per i giallorossi di Gian Marco Giandon è stato subito il grande colpo in attacco: Giuseppe Meloni.

Il classe '85, fra i migliori bomber sardi, ha scelto la formazione neopromossa in Promozione per proseguire la sua illustre carriera, che tre mesi fa lo ha visto trionfare nei play-off di Eccellenza col Budoni.

«È stata una scelta legata alla piazza e alla società: in Eccellenza non c'era nulla che mi entusiasmasse più di tanto», ha detto ospite del programma "L'Informatore Sportivo" su Radiolina, condotto da Lorenzo Piras. «La nostra squadra ha come obiettivo quello di vincere il campionato, ieri abbiamo sbagliato soprattutto in fase offensiva non finalizzando come avremmo dovuto. Questo, però, ci farà capire come sarà il torneo: una Promozione del genere non si vedeva da anni».

Campionato di livello. Quest'anno la Promozione torna a due gironi, entrambi da diciotto, e inizierà il 24 settembre. L'Alghero è nel Girone B, dopo aver vinto la scorsa Prima Categoria, e si presenta con ambizioni e giocatori di spessore sia fra i confermati (su tutti capitan Stefano Mereu) sia fra i nuovi (tra gli altri l'algherese Marco Carboni e l'ex Brescia Joel Baraye, che con le Rondinelle giocò in Serie B). Meloni, 33 gol nella scorsa stagione e dieci promozioni in carriera, è la punta di diamante e dà uno sguardo al torneo: «Nel nostro girone ci saranno l'Usinese, il Bonorva e la Nuorese, mia ex squadra, fra le tante che se la possono giocare. Nell'A il Monastir ha fatto un'ottima squadra, poi come favorite vedo il Castiadas e l'Arbus che vorrà riscattarsi dopo la retrocessione». L'Alghero ospiterà il Porto Torres domenica, nella seconda giornata del triangolare, e riposerà domenica 17.

© Riproduzione riservata