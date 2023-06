Tante le richieste per l’attaccante, Mauro Ragatzu che non resterà nel Sant’Elena.

Classe 1982, il giocatore quartese, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, vanta di un curriculum di tutto rispetto. Fratello di Daniele, in forza all’Olbia in Serie C, ha indossato, tra le tante, le maglie di Pisa, Frosinone, L’Aquila, Poggibonsi, San Teodoro e Nuorese. Oltre all’Arbus, interessa anche al Monastir del tecnico Marcello Angheleddu.

Quest'anno con i suoi gol l'attaccante quartese ha contribuito alla salvezza della sua squadra.

A 40 anni ha ancora tanta voglia di giocare a pallone, convinto di poter segnare ancora tanti gol.

Le offerte non gli mancano.

