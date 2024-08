Due settimane all'esordio ufficiale del Monastir, che avverrà domenica 1 settembre nell'andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza sul campo della Ferrini. I biancoblù tornano nel massimo campionato regionale dopo aver stravinto il Girone A di Promozione, con numeri da record. A questi ha contribuito con un gran supporto Alessandro Masia, che per questa stagione sarà il capitano della formazione guidata da Marcello Angheleddu. «È bellissimo, un orgoglio e un motivo di blasone», le sue parole sulla nomina. «Essere il capitano di una squadra del genere è un onore, sono contentissimo della fiducia. Vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione, con il campionato che sarà molto più competitivo e difficile. Noi "anziani" cerchiamo di spiegare quello che vuole l'allenatore ai nuovi dentro lo spogliatoio, dove c'è già un bell'ambiente».

Il protagonista. Lo scorso 18 maggio Masia ha segnato l'ultimo gol della passata stagione del Monastir (di 121 totali), una splendida punizione al 118' che è valsa la vittoria per 1-2 ai tempi supplementari contro la Lanteri Sassari ad Abbasanta. Ora, il centrocampista e attaccante punta a nuovi traguardi: «Le prime sensazioni sono buone», dichiara Masia. «Siamo ancora in fase di rodaggio e dobbiamo smaltire i carichi. Puntiamo a fare ancora una settimana di allenamenti intensi, per migliorare la condizione fisica». Con una rosa che ha già visto tanti colpi di assoluto valore e avrà gli ultimi annunci nei prossimi giorni, per completare un organico da seguire con particolare attenzione. «Siamo una squadra un po' rinnovata, ma gli acquisti fatti sono di livello in senso assoluto. Lo staff è - come sempre - molto professionale e abbiamo degli ottimi ragazzi in gruppo, che è un vantaggio».

