Matricola nel massimo campionato europeo per club, il play sassarese ha saputo ritagliarsi uno spazio come cambio nello Unics Kazan, formazione della Russia. Marco Spissu segna 4,3 punti di media in 13 minuti di utilizzo, ma soprattutto ha statistiche molto positive che lo mettono ai vertici di diverse specialità.

I record. Nel tiro da tre punti Spissu ha il 47,5%. Meglio fa solo Mirotic del Barcellona col 49%. Dalla lunetta il play sassarese ha finora sbagliato solo un libero, nella gara di debutto in Eurolega contro il San Pietroburgo. Poi non ha più sbagliato: 11/12 ai liberi. Meglio persino dell'altro sardo, Gigi Datome che con Milano ha 13/15.

In Eurolega Spissu non è ancora andato in doppia cifra, ma ha finora questi record: 9 punti contro l'Efes Istanbul, 9 assist contro il Real Madrid e 6 rimbalzi contro la Milano di Messina e Pozzecco, il coach che lo ha lanciato definitivamente alla Dinamo. A proposito di assist, considerando anche i recuperi, il rapporto con le palle perse è positivo: 3 a 1, segnale anche questo dell'efficacia di un giocatore che a 27 anni ha smentito chi non credeva potesse stare in Eurolega, dopo aver fatto ricredere anche quelli che sino a tre anni fa lo giudicavano non pronto per fare il titolare nella serie A italiana.

