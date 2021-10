Pomeriggio trionfale per il fantino di Silì Marco Ghiani, che ad Ascot, tempio del galoppo inglese, è stato incoronato vincitore dell'Apprentice Jockeys Champion ship All Weathers delle corse in piano. Il pubblico inglese ha reso omaggio al campione degli allievi fantini che ha chiuso la classifica con 51 successi davanti ai 35 di Saffie Osborne. Terzo posto per un altro fantino sardo, il sassarese Stefano Cherchi.

Un successo davvero clamoroso quello del ventiduenne Ghiani. Basti dire che finora soltanto un altro italiano era riuscito a vincere il campionato nel lontano 1989: il formidabile Frankie Dettori, figlio di Gianfranco - altro top jockey- da Serramanna.

E proprio al fuoriclasse soprannominato "the King" è stato accostato Marco Ghiani.

Ad Ascot hanno imparato ad ammirare Marco Ghiani già a giugno, quando in sella a Real Wolrd ha vinto la Royal Hunt Cup, una delle corse del Royal Ascot, la cinque giorni più elegante e celebre del galoppo non solo britannico ma internazionale.

