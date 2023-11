Artur Sagitov vola al comando della classifica dei marcatori nel campionato di Eccellenza. L’attaccante russo del Bosa, grazie alla tripletta di sabato scorso, ha agganciato a quota otto Alessio Mulas del San Teodoro, a secco da qualche giornata. «Un ragazzo veramente interessante», dice il tecnico del Bosa, Tore Carboni. «Uno dei migliori della categoria per quanto riguardo la freddezza sotto porta. Se dovesse riuscire a non assentarsi durante alcuni momenti della partita farebbe un gran salto di categoria». Sagitov vanta tredici presenze nella Premier League russa con la maglia del Rubin Kazan (stagione 2018/2019). Il 2 marzo 2019 ha anche realizzato un gol contro l’Akhmat Grozny ed è sceso in campo contro formazioni del calibro di Zenit San Pietroburgo, Cska Mosca e Spartak Mosca. Ha pure militato nella Vysšaja Liga, la Serie A bielorussa con FK Smorgon, e nella Druga Liga, seconda divisione slovena, con la casacca del ND Primorje.

Dietro il duo di testa (Sagitov-Mulas) ci sono dieci giocatori con quattro marcature. Si tratta di Alessio Figos (Ferrini), Mattia Caddeo e Samuele Pinna (Ghilarza), Nicolas Maitini (Ilvamaddalena), Luca Floris (Sant'Elena), Nicolas Ricci (Taloro), Victory Igene e Alessio Virdis (Tempio), Andrea Sanna (Tharros) e Matteo Argiolas (Villasimius).

8 RETI

Artur Sagitov (Bosa)

Alessio Mulas (San Teodoro)



4 RETI

Alessio Figos (Ferrini)

Mattia Caddeo (1 rig.) (Ghilarza)

Samuele Pinna (Ghilarza)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Nicolas Ricci (Taloro)

Victory Igene (1 rig.) (Tempio)

Alessio Virdis (Tempio)

Andrea Sanna (Tharros)

Matteo Argiolas (Villasimius)



3 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Mirco Carboni (Ferrini)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Daniele Orro (Ghilarza)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Michele Chelo (Ossese)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Federico Porru (1 rig.) (Sant'Elena)

Alberto Atzori (Tharros)

Simone Calaresu (Tharros)

Lorenzo Camba (1 rig.) (Villasimius)

Sariang Kassama (Villasimius)





© Riproduzione riservata