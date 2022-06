Marco Manis non difenderà i pali dell'Ilva nella stagione del ritorno in Serie D. Dopo aver guidato i maddalenini a vincere l'Eccellenza il portiere classe '83, ora impegnato col Cagliari Beach Soccer nella Poule Promozione, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza ma sempre nell'Isola. “L'anno scorso è stato incredibile e stupendo, ma ho preso un'altra decisione per questa stagione per tante ragioni”, annuncia. “Su tutte quella di una nuova sfida: sono uno che ha bisogno di stimoli, è stata una scelta dura e sofferta però secondo me quella più giusta. Rimane il fatto che l'Ilva sia una società straordinaria sotto tanti punti di vista e ringrazio tutti”. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Manis vanta esperienze fra le altre a Olbia, Nuorese, Muravera, Carbonia e anche fuori dalla Sardegna, l'ultima volta nel 2018-2019 alla Sanremese.

Nuova tappa. Manis ha ricevuto diverse proposte fra Serie D ed Eccellenza, scartando già quelle di squadre non sarde. Una possibilità concreta è il ritorno al Budoni: sarebbe un ritorno, avendo già giocato nel 2014-2015 coi galluresi che stanno allestendo una rosa competitiva, partendo dalla conferma di Raffaele Cerbone in panchina e di big già avuti nella seconda parte dell'ultimo campionato come Santoro, Steri e Villa. “Ho avuto molte offerte quest'anno, vuol dire che la stagione è andata molto bene per me e i miei compagni all'Ilva, ma su questo non c'erano dubbi”, segnala Manis che prenderà una decisione in tempi molto brevi. Intanto però la sua estate prosegue col Cagliari Beach Soccer, con cui la prossima settimana tornerà in campo per la seconda tappa a Cirò Marina (8-10 luglio). Dopo aver ottenuto una vittoria e due sconfitte nell'esordio di Pescara i rossoblù puntano l'immediato riscatto: “Sappiamo che questa tappa è fondamentale, vogliamo cercare di arrivare alle finali di Cagliari e faremo di tutto per riuscirci. Cercheremo di fare punteggio pieno, anche se sappiamo che non è facile”, il messaggio di Manis in vista dei prossimi impegni.

