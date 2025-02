«Sto studiando nuove metodologie di allenamento per aiutare i ragazzi...» Paolo Merella allenava da oltre mezzo secolo, eppure continuava ad aggiornarsi, ad andare ai clinic, a stare al passo coi tempi per cercare di far crescere ragazzi e ragazze che allenava. E quando incontrava altri tecnici o appassionati di basket gli piaceva scambiare due chiacchiere, confrontarsi. Il tecnico sassarese, 72 anni, è morto nella notte per un malore.

Allenatore benemerito, era alla guida della Dinamo Under 15, ennesima squadra di una carriera che ha pochi eguali per longevità nel basket sardo. Ha iniziato ad allenare a soli 15 anni. Ha allenato praticamente tutte le squadre di Sassari, molte formazioni maschili ma anche le femminili: Torres, Sant’Orsola, Dinamo 2000, Cus Sassari e da ultimo Dinamo nel settore giovanile. Ha guidato pure Porto Torres e Olbia.

Eppure nonostante l'esperienza Paolo Merella non si sentiva arrivato o viveva di rendita. Continuava a informarsi, a cercare di migliorare, spinto dalla passione e anche dal rispetto verso i ragazzi e le ragazze che allenava, perché per lui l'obiettivo principale era formare giocatori e giocatrici, formare squadre che potessero divertirsi.

«La vera sconfitta è quando un ragazzo o una ragazza mollano il basket», amava ripetere. Ecco perché Paolo Merella era così stimato, anche dai colleghi che hanno lavorato con lui o lo hanno avuto come avversario.

