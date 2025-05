Conferenza di fine stagione per Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari. Dispiaciuto per un’annata «travagliata anche per gli infortuni che ci hanno falcidiato» ma carico per la nuova stagione che riparte dai punti fermi nella maschile (coach Bulleri, Vincini, Veronesi e Thomas) e avrà un nuovo allenatore per la squadra femminile, Paolo Citrini, che subentra ad Antonello Restivo. Assieme all’ufficialità della nomina, anche la conferma che la Dinamo Women disputerà ancora il campionato «nonostante i tanti problemi del basket femminile».

Si cerca ancora il sostituto del general manager Federico Pasquini, andato a Treviso: «Ringraziamo Federico per i 14 anni di successi e anche di errori che abbiamo fatto tutti insieme, Federico è stato attento osservatore delle dinamiche sociologiche della città e ha fatto un lavoro egregio. Non è facile trovare un sostituto all’altezza, ma sono orgoglioso del fatto che si siano proposti in tanti».

Sassari farà ancora le coppe europee, ha annunciato il presidente Sardara. Che ha poi chiarito sul discorso degli spettatori: «La capienza attuale è solo di 3.500 sia per il rispetto delle norme sia per i lavori ancora in corso».

Unico dato negativo proprio i lavori del PalaSerradimigni. «Siamo preoccupati, perché abbiamo presenziato alla consegna del cantiere e a oggi non è stato ancora nominato il direttore dei lavori».

© Riproduzione riservata