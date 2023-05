Usinese regina di Coppa. Dopo aver vinto la Coppa Italia di Promozione per due volte di fila, la squadra rossoblù si aggiudica la Supercoppa battendo (6-5) ai rigori il più quotato Budoni. A passare in vantaggio è la squadra di Cerbone al 33’ con De Goicoechea che insacca di testa su punizione di Raimo dalla sinistra. Nella ripresa, al 24’ il pareggio dell’Usinese con Domenico Saba su calcio di rigore concesso per un fallo su Pintus. Si va ai supplementari ma il risultato non cambia. Sono quindi necessari i rigori. Fatale per il Budoni l’errore di Raimo.

Budoni: Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez (1’ pts Ortenzi), Lamachia, De Goicoechea, Assoumani (11’ pts Rossi), Scioni (1’ pts Steri), Meloni, Greco, Ortiz (18’ st Lancioni). In panchina Riccio, Satta, Diop, Luongo, Zullo. Allenatore Raffaele Cerbone.

Usinese: Tanca, Saccu, Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez, M. Saba (1’ st N. Sanna), Pintus, D’Andrea (14’ sts Marras), Oggiano, D. Saba. In panchina Guerra, M. Sanna, Piredda, Panzali, Delrio, Poddighe. Allenatore Gianmario Rassu.

Arbitro: Andrea Senes di Cagliari.

Reti: 32’ pt De Goicoechea, 24’ st (r) D. Saba.

Rigori: N. Sanna (Usinese) gol, Meloni (Budoni) gol; Pintus (Usinese) gol, Steri (Budoni) gol; Gutierrez (Usinese) gol, Lancioni (Budoni) fuori; Saba (Usinese) fuori, Ortenzi (Budoni) gol; Luiu (Usinese) gol, Greco (Budoni) gol; Daga (Usinese) parato, Caparros (Budoni) parato; M. Sanna (Usinese) gol, Raimo (Budoni) fuori.

