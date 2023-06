«Siamo felici di annunciare che - anche nella prossima stagione 2023-2024 - per la trentacinquesima volta nella sua storia - l’US Garibaldi rappresenterà la comunità maddalenina in un campionato nazionale, prendendo parte alla Serie B2 Femminile».

Un recupero in extremis, attesissimo, quello della società di via Principe Amedeo di volley, che corona le recenti belle affermazioni delle sue squadre giovanili, la under 13 laureatasi campione regionale e la under 14 provinciale.

«Un orgoglio», è scritto in un comunicato stampa della società di via Principe Amedeo, «ma anche un impegno gravoso, una scelta a lungo ponderata che ha come stella polare il valore di poter garantire al nostro importante settore giovanile un esempio, un'ambizione, un punto di arrivo: la prima squadra. Per una realtà come la nostra, mantenere ad alti livelli una società sportiva, è un’impresa quotidiana, un “lavoro” molto faticoso, una sfida. Ma sappiamo di non essere soli in questa avventura, quindi un grazie enorme va ai nostri partner e ai nostri tifosi».



