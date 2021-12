Il sindacato italiano Luna Rossa ha presentato domanda di iscrizione alla 37ª America’s Cup di vela, in programma nel 2024 in località ancora da definire. A darne conferma, il team director Max Sirena nel corso della presentazione del libro “Luna Rossa – La Sfida indimenticabile”, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a Milano.

“Ieri abbiamo mandato il notice of challenge, che sono tutti i documenti necessari per formalizzare l’iscrizione”, ha annunciato lo skipper romagnolo, “adesso Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron verificheranno la validità dei documenti e, dopo che la sfida viene accettata, effettivamente sei iscritto alla Coppa America”.

Ad appoggiare la sfida, di nuovo il Circolo della Vela Sicilia. Se il defender darà il suo benestare, Luna Rossa sarà ufficialmente della partita e, come ribadito più volte, confezionerà la sua nuova sfida nella base di Cagliari, sul Molo Ichnusa.

Per il trofeo, si tratta della seconda domanda di iscrizione in 24 ore, giunta nel primo giorno utile (che New Zealand e il challenger of record Ineos Team Uk avevano fissato appunto al 1° dicembre). Il primo a presentarla, versando anche la prima quota dell’iscrizione -pari a 1,47 milioni di dollari- è stato il sindacato svizzero di Alinghi, al ritorno dopo due vittorie e undici anni di assenza.

