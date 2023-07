Nuovo acquisto in casa Ossese che prepara la squadra per la prossima stagione di Eccellenza. La società ha raggiunto l'accordo con l'argentino Lucas Emiliano Salvucci, venticinquenne di Laguna Larga in provincia di Còrdoba, piede destro, difensore centrale che all’occorrenza può fare anche il centrocampista difensivo.

Buoni trascorsi nell’Istituto di Còrboba, nella serie B argentina, poi nell’Eccellenza siciliana nel Rocca di Caprileone, a seguire nell’Aci Sant’Antonio, ed infine nell’Unitas Sciacca.

