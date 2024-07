Giacomo Demartis è il nuovo allenatore dell'Ossese. L'annuncio è arrivato oggi ma era già nell'aria da quasi un mese, ossia da quando i bianconeri avevano comunicato che Mario Fadda non avrebbe proseguito in panchina dopo aver portato la squadra ai playoff nazionali di Eccellenza, in cui si è arresa solo per i gol in trasferta al Terni FC. Per Demartis, classe '84, si tratta di un ritorno a Ossi: aveva chiuso la sua carriera da calciatore nella stagione 2022-2023, per poi iniziare ad allenare un anno fa al Ghilarza che ha portato al sesto posto nel massimo campionato regionale. Proprio dai giallorossi, ora passati a Lello Floris, dovrebbero arrivare alcuni giocatori: si parla di Filippo Mascia, Samuele Pinna e Matteo Vinci. Probabile anche l'arrivo di un nuovo portiere, con Davide Cherchi richiesto dall'Atletico Uri che deve sostituire Domiziano Tirelli, atteso da un'esperienza fuori dalla Sardegna in Serie D.

