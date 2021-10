Alessandro Lonis dell’Andromeda e il brasiliano Thiago Mojo del Tortolì sono i più votati come migliori nel campionato di Promozione. Per loro en plein: cinque voti su altrettante gare. Guidano la speciale classifica nel girone A e B. «Lonis sta disputando una grande stagione», dice il suo compagno di squadra, Isaia Ghiani. «Non sbaglia una partita e dà sempre il massimo. Un esempio per tutti».

E’ bagarre invece nel gruppo C: in vetta con quattro punti ci sono Cissè (Calangianus), Davide Budroni (Oschirese), Cosseddu (Porto Cervo), Gareddu (Porto Torres), Zela (Posada), Mereu (Stintino), Valenti (Tempio) e Saba (Usinese).

Classifica dei migliori Promozione Girone A:

5 PUNTI: Lonis (Andromeda).

4 PUNTI: Porru (Andromeda); Cogotti (Atl. Narcao); Tomasi (Gonnosfanadiga); Brignone (La Palma); Mi. Atzeni (Orrolese); Ligas (Pro Sigma); Cotza (Quartu 2000); Boi (Villasimius).

3 PUNTI: Piras (Atl. Cagliari); Congiu (Atl. Narcao); Biccheddu, Iesu, Muscas (Cortoghiana); Pinna (Gonnosfanadiga); Farci, Saho (La Palma); Lepore, Suella (Monteponi); Placentino (Orrolese); Siddu (Pro Sigma); Aramu, Mura (Quartu 2000); Porru, Zara (Selargius); Achenza (Villamassargia); Frau (Villasimius).

Classifica dei migliori Promozione Girone B:

5 PUNTI: Moio (Tortolì).

4 PUNTI: Atzeni (Arborea); S. Canu (Budduso); Noli (Tonara); Frongia (Tharros).

3 PUNTI: Cadau, Talanas (Bittese); Deledda (Bonorva); G. Canu, Mascia (Budduso); Fois (Macomerese); Fantasia (Ozierese); S. Piras (Paulese); Piga (Sadali); Cocco (Samugheo); Mattana (Seulo); J. Boi, Noli (Tonara); Caredda, Timpanaro (Tortolì).

Classifica dei migliori Promozione Girone C:

4 PUNTI: Cissè (Calangianus); D. Budroni (Oschirese); Cosseddu (Porto Cervo); Gareddu (Porto Torres); Zela (Posada); Mereu (Stintino); Valenti (Tempio); Saba (Usinese).

3 PUNTI: Igiene, Pintus (Lanteri); Degortes (Oschirese); Libi (Porto Torres); Depalmas, Di Spigna (Posada); Doddo (San Teodoro); Aloia, Trini (Siniscola); Serra (Stintino); Silvetti (Tempio); Solinas (Thiesi); N. Sanna (Usinese); Spillo (Valledoria).

2 PUNTI: Centeno, Sambiagio, Torresi (Calangianus); Rodelli, Zappino (Lanteri); Deriu, De Santis, Fresi, Ghilardi, Pilo (Luogosanto); F. Budroni, Mura (Oschirese); Arrica, Fiori, Kozeli, Satta (Porto Cervo); D’Antoni (Porto Torres); Mattera (Posada); Boi, Loddo, Putzu (San Teodoro); Gallo, Ibba, Piras (Siniscola); Piras (Stintino); Uleri (Tempio); Casule, Mura, Serra, Veratti (Thiesi); Daga, Mastino (Usinese); Goy (Valledoria).

