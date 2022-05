L'ultima giornata di Eccellenza dà i suoi verdetti, fra cui il principale: l'Ilvamaddalena torna in Serie D, dove mancava dalla stagione 1995-1996. Basta lo 0-0 allo "Zichina" contro la Ferrini, che permette la festa alla squadra di Sandro Acciaro ma anche la certezza della semifinale playoff in casa per i cagliaritani: lo giocheranno contro il Taloro Gavoi, che ha vinto in maniera tennistica a Pozzomaggiore col Bosa 1-6 e termina quarto. I rossoblù hanno la meglio sulla Nuorese, pur finendo a pari punti, per una miglior differenza reti: 4-1 dei verdazzurri sul Sant'Elena, tripletta di Mauro Ragatzu. I barbaricini giocheranno in casa dell'Ossese, che chiude seconda a -3 con un rotondo 5-2 all'Arbus.

Playout. Retrocede direttamente l'Idolo, con Asseminese e Castiadas (che pareggiano 1-1 fra di loro), nonostante il successo per 3-4 a Siniscola sul Budoni. Questo perché, con lo stesso pirotecnico risultato, il Li Punti passa a Monastir (al quale non basta la tripletta di Yann Fangwa) con il gol decisivo di Madeddu a due minuti dal 90'. I sassaresi giocheranno i playout col Guspini, coi biancorossi che hanno la meglio della Villacidrese nel derby: tutto nella ripresa, finisce 2-1 e vale il miglior piazzamento per la formazione allenata da Marco Piras (ossia ritorno in casa il 29, andata il 22 a Sassari). Senza necessità di classifica Ghilarza-Porto Rotondo, 3-1.

© Riproduzione riservata