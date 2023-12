L’Ilvamaddalena è campione di inverno nel campionato di calcio di Eccellenza. E la società bianco-celeste ha festeggiato il bel risultato, unitamente al suo centoventesimo anno, con Gigi Riva “Rombo di Tuono”, che ha firmato la maglia, guarda caso, n. 11.

«Un momento di grande emozione - afferma il presidente Enzo Del Giudice – Non capita tutti i giorni di potersi confrontare col più grande attaccante italiano di tutti i tempi, che ha scritto pagine indelebili di storia della nostra Nazionale e del Cagliari Calcio. Custodiremo questa maglia come uno dei più importanti cimeli della lunga storia della nostra gloriosa squadra. Le divise con il logo celebrativo 120 anni - conclude Enzo Del Giudice - non verranno più prodotte; questo aspetto, legato alla firma di Gigi Riva, rende questa maglia unica».

La maglia, con dedica autografa di Riva - informano dalla società -, farà bella mostra di sé nella sede, presso la cittadella sportiva Salvatore Zichina, mentre l’altra maglia, sempre con logo celebrativo 120 anni, è stata donata direttamente a Gigi Riva dal presidente Del Giudice e dal sindaco Fabio Lai. «Gigi Riva e la Sardegna sono una grande storia d’amore», afferma il sindaco. «La dedica sottoscritta sulla maglia della squadra più antica della nostra Regione è molto più di un autografo, è storia nella storia. Questa particolare attenzione nei confronti dell’Ilvamaddalena 1903 è motivo di orgoglio per tutta la Città».

