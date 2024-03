A questo giro, la forza dell’Hermaea Olbia sta nel rialzarsi prontamente dopo una caduta. È questo che le permette di contenere, a una sola lunghezza, il gap dal quinto posto che vale la conferma della A2 femminile di volley all’indomani della 2ª giornata di ritorno della poule salvezza.

Turno nel quale la squadra di Dino Guadalupi è tornata al successo dopo la sconfitta casalinga subita dalla Millenium Brescia, battendo 3-2 a domicilio il Soverato. La vittoria al tie-break contro le calabresi vale 2 punti classifica importanti, grazie ai quali le biancoblù si issano a quota 27, allungando sulle inseguitrici e restando incollate a Bologna, “prima” delle salve. Ma domenica in casa contro il fanalino di coda Pescara servirà un successo pieno, sperando che le emiliane non facciano lo stesso contro l’ostico Picco Lecco. Tra le buone notizie di giornata c’è anche la ritrovata forma di Virginia Adriano, mvp della sfida del Palascoppa con 21 punti realizzati.

Ma l’opposto non è l’unica giocatrice in doppia cifra tra le galluresi: molto bene Laura Partenio, con 18 palloni messi a terra, Islam Gannar (16 punti) e Yuka Imamura, in grande crescita (15 punti).

© Riproduzione riservata