Sarà ancora una volta Lazio contro Sardegna nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Lo ha stabilito la Lega Nazionale Dilettanti, con l'ufficialità degli otto raggruppamenti che avvieranno il percorso sino alla finale, che mette in palio un posto nella Serie D 2026-2027.

La vincente, ai quarti, sfiderà una formazione proveniente da Abruzzo o Molise, mentre per la semifinale le possibili avversarie arrivano da Basilicata, Campania, Puglia, Calabria o Sicilia. In base ai piazzamenti in campionato, nel caso in cui le qualificate dovessero essere già promosse tramite i rispettivi gironi di Eccellenza, potrebbe bastare anche la semifinale per raggiungere la Serie D: è quanto accaduto al Lanusei, l'ultima sarda promossa tramite la Coppa Italia nel 2014-2015.

La fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza dovrebbe prendere il via ad agosto. Partecipano d'ufficio tutte le partecipanti al campionato, anche se è possibile fino a venerdì 1 agosto chiedere l'esonero. Il calendario delle gare sarà reso noto al termine delle iscrizioni, che scadono venerdì 18 luglio. Nella scorsa stagione a vincere fu l'Ossese, 1-0 nella finale di Sa Rodia contro il Villasimius del 30 gennaio: i bianconeri poi non riuscirono a superare il primo turno, eliminati dal Montespaccato (formazione laziale).

