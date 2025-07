Il primo volto nuovo delle Dinamo Women allenate da Paolo Citrini è quello di Temira Poindexter. Classe 2003, la giocatrice statunitense è un'ala di 185 centimetri uscita da Kansas State University, con cui ha disputato l’ultimo torneo NCAA approdando fino alle Sweet 16.

Poindexter ha brillato nel liceo di Oklahoma, che ha portato alla conquista del titolo statale Class 5A, chiudendo la stagione con oltre 20 punti di media, il 50% dal campo e uno straordinario 43% da tre punti.

Dal 2021 al 2024 Temira ha indossato la maglia di Tulsa University, dove è stata protagonista assoluta fin dal primo anno. Nell'ultima stagione ha chiuso con 21 punti di media, chiudendo al settimo posto in tutta la NCAA per punti totali segnati e nella top 50 per stoppate, triple realizzate e media punti.

Nella sua stagione da senior, Temira ha confermato le sue doti a Kansas State, dove è stata titolare in tutte le 36 partite disputate con 12,5 punti di media, tirando con il 45,5% dal campo e un eccellente 40% da tre punti, risultando tra le migliori tiratrici della Big 12 (inserita nel terzo miglior quintetto) e dell’intera NCAA.

La neo giocatrice della Dinamo Women ha dichiarato: «La Dinamo è sembrata da subito la miglior opportunità per il mio futuro. La società solida, la città bellissima e, dopo aver parlato con coach Citrini, ho percepito una grande cultura cestistica. Mi è sembrata la scelta giusta per questo momento della mia carriera. Cercherò di adattarmi più velocemente possibile alla nuova squadra e al nuovo ambiente, dando ogni giorno il massimo impegno e facendo tutto ciò di cui il gruppo ha bisogno. Giocare nel campionato italiano e per un club come la Dinamo è un’enorme opportunità».

