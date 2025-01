Melendugno, Itas Trentino e Abruzzo Volley. La strada che porta alla poule promozione passa per le sfide con queste squadre, dalle quali l’Hermaea Olbia dovrà trarre il massimo in termini di punti per conquistare un posto nella top five del Girone B che vale una post season da protagonisti nella A2 femminile di volley.

A tre turni dalla fine della stagione regolare il traguardo dista 5 lunghezze, e se Melendugno e Trento, rispettivamente terza e seconda in classifica, sono avversari ostici neppure il fanalino di coda Abruzzo Volley va sottovalutato. All’andata la squadra di Dino Guadalupi portò a casa 9 punti sui 9 a disposizione, battendo al GeoPalace l’Itas Trento allora capolista 3-1, ed è proprio tra le mura amiche del palazzetto olbiese, che ospiterà due delle ultime tre partite di campionato, che l’Hermaea non dovrà fallire il colpo. A cominciare da domenica contro il Melendugno.

Molto dipenderà anche dagli altri campi, e in particolare dai risultati di Cremona, Padova e Offanengo, che in classifica precedono le galluresi con 24, 25 e 27 punti, ma occhio all’Albese Como, che con 19 punti tallona l’Hermaea a -1, pronta a operare il sorpasso in caso di passi falsi.

Le tre sconfitte consecutive contro la capolista Busto Arsizio, Padova e Offanengo hanno rallentato la marcia delle biancoblù, ma tutto è ancora possibile.

© Riproduzione riservata