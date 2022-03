L’Hermaea Olbia cede 1-3 in trasferta alla Balducci Macerata. Per la squadra di Dino Guadalupi sfuma dunque il sogno di conquistare almeno un punto nel match della 22ª e ultima giornata di campionato, punto che sarebbe valso la qualificazione ai playoff della A2 femminile di volley.

Così, non resta che attendere i recuperi di Ravenna e Marsala, che in classifica seguono a -2 e a -3, contro Altino e Marignano (le cui date non sono ancora state fissate) per sapere se sarà Top 8, e dunque spareggi promozione, o poule salvezza, possibile se le antagoniste dovessero superarla rispetto al sesto posto che l’Hermaea occupa oggi con 33 punti. Un vero peccato.

Perché a Macerata le olbiesi, al punto, ovvero a una sconfitta al tie-break, ci sono andate vicine. Invece, tornano a casa con una sconfitta netta: 25-16, 20-25, 25-18, 25-19 i parziali del PalaSport “Fontescodella”.

