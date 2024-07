Appena un anno e mezzo fa giocava nell'Eccellenza sarda, con la maglia della Villacidrese, mentre fra un mese potrà debuttare in Serie B con quella della Carrarese.

È l'ascesa di Ryduan Palermo, attaccante come il leggendario padre Martín, che ha firmato con la squadra toscana un contratto biennale. In Italia era arrivato proprio a Villacidro due anni fa, dalle serie minori spagnoli, consigliato da un'agente al presidente della Villacidrese Matteo Marrocu. Con la squadra all'epoca allenata da Graziano Mannu, Palermo (argentino classe '96) aveva segnato 23 gol in Eccellenza nella stagione 2022-2023 contribuendo alla salvezza dei suoi, secondo solo ad Andrea Sanna della Tharros capocannoniere a quota 25 e sfidando anche il Cagliari di Claudio Ranieri in amichevole. Poi il salto di categoria per giocare in Serie D, al Martina: sempre presente (34 partite su 34), ha realizzato altri 16 gol e portato i pugliesi ai playoff, dove ha realizzato una doppietta nella semifinale vinta 3-0 sul Casarano per poi rimanere a secco nella finale persa col Nardò. Ma per lui la promozione è arrivata lo stesso, addirittura doppia, e diventando un professionista a tutti gli effetti.

© Riproduzione riservata