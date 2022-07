Per il settimo anno consecutivo, le Mary’s Angels hanno onorato l’impegno e, con grande determinazione hanno portato a termine la propria missione siglando anche un tempo record.

Mariella Pili e i suoi “angeli”, anche stavolta hanno completato la pedalata non competitiva, da Iglesias ad Alghero, per promuovere le donazioni di sangue in nome dell’Avis in una Regione, la Sardegna, e in un periodo dell’anno, l’estate, in cui far fronte alle crescenti richieste è sempre un problema da tenere sotto controllo.

La manifestazione. Patrocinate e supportate ancora una volta dall’Avis di San Giovanni Suergiu, presieduta da Franco Argiolas, le generose cicloamatrici si sono ritrovate alle 6 del mattino in Piazza Sella, a Iglesias, da cui sono partite alle 6.15 intraprendendo un percorso alternativo, più tecnico e panoramico, che ha consentito loro di evitare la Statale 131. Con un’andatura costante e regolare, a circa 30 km/h di media, le cinque hanno raggiunto Oristano, da dove, dopo un brevissimo ristoro, sono ripartite alla volta di Cuglieri e Bosa, facendo i conti con temperature sempre più proibitive e pendenze ancor più impegnative. “Il caldo e la stanchezza si sono fatti sentire sempre più, ma abbiamo percorso gli ultimi chilometri, fino ad Alghero, con tanta grinta e moltissima adrenalina, consapevoli che un gruppo coeso e affiatato come il nostro avrebbe potuto sprigionare l’energia necessaria. Ognuna ha contribuito in egual misura al raggiungimento dell’obiettivo, stavolta con un tempo di record di 8 ore e 30 minuti che mai avevamo ottenuto prima”, ha commentato entusiasta l’iglesiente, pluricampionessa regionale di cross country, Mariella Pili, capitana del gruppo formato da Antonella Ledda, Carla Piredda, Manola Nieddu e Nadia Richterova. “Ci sono state alcune defezioni all’ultimo per motivi di salute, mentre altre, come Lola Cerquetti e Silvia Manunta, ci hanno accompagnate e supportate lungo il cammino così come i nostri mariti, che ancora una volta ci hanno garantito l’assistenza tecnica. Un grande grazie va anche al Sindaco di Iglesias, Mauro Usai, all’Assessora allo Sport, Claudia Sanna e all’Avis di San Giovanni Suergiu. La pedalata ha lo scopo di sensibilizzazione tutti quanti alla donazione del sangue e siamo felici di aver vissuto un’altra giornata così speciale ed emozionante”.

© Riproduzione riservata