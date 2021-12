Le Cupra FIP Finals Sardegna 2021 hanno, nuovamente, portato al trionfo di due coppie spagnole. Jessica Castelló (numero 19 del ranking) e María Villalba Sánchez (numero 27) conquistano il titolo nel master finale del 2021 del circuito FIP giocato al PalaPirastu di Cagliari, con un avvincente ultimo atto del tabellone femminile: 3-6 7-6(5) 6-2 in due ore e 11' sulle connazionali Bárbara Las Heras e Verónica Virseda, nella sfida fra le teste di serie numero 1 e 2. L'altro derby, quello maschile, ha visto Javier González Barahona e Iñigo Zaratiegui Pedrosa avere la meglio su Alejandro Arroyo Albert e Iván Ramírez del Campo (arrivati alla finale come favoriti, erano le teste di serie numero 2 contro quelle al numero 4) per 6-2 6-3 in 71'. Per i vincitori 6.300 euro a coppia e 65 punti a testa nel ranking Wpt/Fip, con un montepremi totale che è stato di 60.000 euro.

Capitale del padel. Cagliari, per il secondo anno consecutivo, è stata scelta per ospitare l'evento principale dell'anno del circuito FIP, la federazione internazionale. “Siamo felici e orgogliosi di aver messo di nuovo a disposizione il PalaPirastu per questo evento”, il commento del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nella conferenza stampa. “Dimostra che c’è una capacità della città di rispondere alle esigenze delle federazioni internazionali per manifestazioni di livello. Non è un punto di arrivo: se vogliamo ospitare eventi di un certo tipo serve fare investimenti sulle strutture sportive, di base e non”. Ha duramente criticato il palazzetto di via Rockefeller il presidente FIT, il cagliaritano Angelo Binaghi: “Non è possibile che nella nostra città ci sia un palazzetto con la capienza inferiore rispetto a ben centosette distribuiti in tutta la penisola. La situazione è disastrosa: non c’è impianto di riscaldamento, non ci sono seggiolini, non ci sono cabine per i broadcaster. Questo è un limite per la crescita dello sport in Sardegna e anche della nostra regione”.

Un arrivederci. Soddisfazione, invece, per il presidente FIP Luigi Carraro: “Era giusto concluderlo qui, nella Regione Sardegna e nella città di Cagliari. Grazie al supporto dell’assessore Chessa, che è stato vicino a noi in momenti non facili, abbiamo definito l'Isola la capitale del padel. Il trattamento degli atleti ne è la conferma: competono qui e poi tornano per trascorrere le vacanze. È stato bello vedere l’estate scorsa tanti atleti venire qui a trascorrere le vacanze, la Sardegna è una terra unica al mondo. Siccome i record ci piacciono molto credo che l’anno prossimo potremo batterne di nuovi, perché la Sardegna è una terra unica e ci permette opportunità straordinarie per godere il padel”.

