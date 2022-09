Dopo quattro giornate di Eccellenza il Budoni resta l'unica squadra a punteggio pieno, con il Latte Dolce che insegue a -2 e stacca le altre del gruppo di testa. Nel pareggio del Lanusei a Serdiana col Sant'Elena da segnalare l'esordio di Marco Manis.

Botta e risposta. Il big match Budoni-Ossese a Torpè ha visto prevalere per 2-0 i padroni di casa, che fanno quattro su quattro in campionato e proseguono il loro percorso netto iniziale. È ancora Mauricio Villa, il capocannoniere della scorsa stagione, a sbloccare il risultato e permettere di aggiudicarsi uno scontro diretto tutt'altro che semplice. Dietro ai galluresi resiste il Latte Dolce, che va sotto 2-0 dopo venticinque minuti sul campo della Tharros (doppietta di Andrea Sanna) ma poi effettua la grande rimonta: pareggia nel recupero del primo tempo, poi nella ripresa è un autogol a dare i tre punti ai sassaresi secondi da soli. Si fermano di nuovo sul pari, secondo in quattro giorni, Ferrini e Lanusei: un rigore di Danilo Ruzzittu (formalmente a quattro gol, ma i due nella partita col Sant'Elena sono stati cancellati dalla sconfitta per 3-0 a tavolino) riprende il vantaggio cagliaritano a San Teodoro firmato Matteo Argiolas, mentre i biancorossoverdi fanno 0-0 a Serdiana col Sant'Elena. Nella circostanza il protagonista è Marco Manis, appena arrivato in Ogliastra dal Budoni e decisivo nel finale su Mauro Ragatzu.

In difficoltà. La Nuorese paga le difficoltà societarie e non solo con l'ultimo posto. I verdazzurri, nell'esordio di Francesco Picconi in panchina, sono battuti per 0-2 dal Bosa e la sensazione è che sarà una stagione molto complicata. Sul fondo della classifica anche Monastir (3-0 ad Arbus, primi punti per i minerari) e Li Punti (sconfitta 2-1 a Gavoi col Taloro), che hanno già fatto il turno di riposo (ieri toccato al Calangianus). Non se la passa meglio il Carbonia, che è a quota 3 ma ha perso la terza partita in quattro giornate: stavolta è il Ghilarza a espugnare lo "Zoboli", per 0-1. E senza il bomber Ryduan Palermo, squalificato, trova la seconda sconfitta in quattro giorni anche la Villacidrese, 2-1 a Iglesias.

