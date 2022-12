È il Latte Dolce la squadra che chiude al primo posto il girone d'andata di Eccellenza. La squadra di Mauro Giorico è campione d'inverno del massimo campionato regionale, complice il 2-0 di ieri al San Teodoro. Il definitivo stacco l'aveva fatto giovedì, nel turno infrasettimanale, quando ha vinto 2-4 a Ossi e approfittato del KO del Budoni per 3-2 in casa della Ferrini per portarsi a +3 sui galluresi. Ieri ha risolto la pratica nel primo tempo, coi gol di Piredda e Scognamillo, mentre nella ripresa il portiere Congiunti ha parato un rigore a Ruzzittu. Numeri da record per i sassaresi: 43 punti su 54 disponibili, una sola sconfitta (le altre hanno perso almeno quattro volte) e ben 46 reti segnate, col Budoni secondo miglior attacco che ne ha fatti 38.

Le inseguitrici. Proprio il Budoni ieri è tornato a vincere, un gran 4-1 alla Villacidrese alla quale non è bastato il solito Palermo (14° gol nel girone d'andata, capocannoniere in solitaria). Gli uomini di Raffaele Cerbone sono a punteggio pieno in casa, otto vittorie su otto, ma in trasferta hanno vinto appena cinque partite su dieci. La seconda sconfitta consecutiva per l'Ossese, 2-0 a Calangianus, fa staccare i bianconeri dal vertice: ora sono a -7 dal Budoni, distacco che se mantenuto a fine stagione annullerebbe i playoff (non si giocano se ci sono più di sei punti fra seconda e terza, mandando la vice capolista alla fase nazionale). Si avvicinano al podio il Taloro Gavoi, che batte 2-1 la Ferrini, e il Carbonia che col 2-0 alla Tharros fa tredici risultati utili di fila tra campionato e coppa.

Rilancio in coda. Dietro si sta risollevando alla grande il Monastir: otto punti nelle ultime quattro giornate, due vittorie e altrettanti pareggi, ora turno di riposo prima di ospitare il Budoni nella giornata conclusiva del 2022 (in campo il 18 e 30 dicembre). Quello di ieri fondamentale, il 2-2 nello scontro diretto con la Nuorese trovato al 93' con Poddesu: permette di mantenere il +2 sui verdazzurri e agganciare l'Iglesias quartultimo, arrivato alla nona sconfitta consecutiva con il KO per 0-1 nel finale col Sant'Elena. Muove la classifica l'Arbus, 1-1 col Lanusei molto rimaneggiato, trova la prima vittoria stagionale il Li Punti che passa 0-3 a Bosa e si rilancia.

