Dopo aver ritrovato la vittoria in maniera roboante domenica scorsa, battendo 5-1 il Trastevere, il Latte Dolce cerca continuità a Roma. Oggi alle 14.30, i sassaresi di Gabriele Setti aprono la sedicesima giornata del Girone G di Serie D nell’anticipo allo Stadio Francesca Gianni contro l’Atletico Lodigiani. Una sfida contro una formazione che ha sei punti in meno, ma che le sue uniche tre vittorie le ha ottenute contro avversarie sarde: Ilva, Cos e l’ultima – nonché unica in casa – il 3 novembre con l’Olbia.

Il Latte Dolce finora ha un rendimento identico: cinque vittorie, cinque pareggi, cinque sconfitte. L'unico successo esterno è del 19 ottobre, in un derby con l'Atletico Uri (1-2). Prima di superare il Trastevere era reduce da tre sconfitte consecutive, la vittoria ha permesso di salire al decimo posto (unica delle sarde fuori dalla zona bassa) a +5 sulle posizioni che valgono i playout.

Domani le altre partite della sedicesima giornata di Serie D, con punti salvezza in palio per le sarde. Alle 14.30 l'Olbia, sconfitta 4-1 dalla Sarnese sabato scorso dopo il gran rilancio con Zé Maria, ha il derby al Nespoli con l'Atletico Uri: due squadre appaiate a quota 13. In contemporanea la Cos di Sebastiano Pinna, ultima ma con 8 punti su 10 conquistati nelle ultime quattro giornate, riceve la Gelbison quinta in classifica a Tertenia. L'Ilvamaddalena penultima va sul campo della Paganese seconda, calcio d’inizio alle 14, con i quattro nuovi acquisti ufficializzati ieri.

