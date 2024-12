L’Ilvamaddalena si rinforza con ben quattro acquisti per cercare di risalire la classifica del Girone G di Serie D. La squadra allenata da poco più di un mese da Massimiliano Fascia, subentrato a Carlo Cotroneo di cui era il vice allenatore, ha annunciato l’acquisto di Alessandro Aloia, Vittorio Attili, Marko Tešija e Rafael Vlăsceanu. Saranno a disposizione dalla trasferta di domenica con la Paganese (calcio d’inizio alle ore 14).

Aloia, figlio dell'ex attaccante Claudio, è a sua volta una punta e arriva dalla Cos. Il classe '96 di Olbia ha al suo attivo oltre 250 presenze in Serie D, con 71 gol e 16 assist. Nella prima parte di stagione, con la formazione di Tertenia, ha sempre giocato segnando due volte: l'ultima proprio alla Paganese, sua prima avversaria con l'Ilvamaddalena. L'altro giocatore già conosciuto in Sardegna è Vittorio Attili, nato a Roma ma in D con le maglie di Lanusei (dal 2019 al 2021) e Atletico Uri (dall'estate 2023). Anche lui ha una curiosità legata alla Paganese: l'ha appena sfidata, domenica scorsa, e la ritroverà anche dopodomani.

Due stranieri gli altri due acquisti dell’Ilvamaddalena. Tešija è un centrocampista croato classe '92 alla prima esperienza in Italia, arriva dal Dugopolje. Vlăsceanu è un portiere rumeno classe 2005, arriva dal Gravina e in Serie D ha giocato 21 volte. Per l’Ilva dopo 16 giornate la classifica dice penultimo posto con 11 punti, a -2 dalla zona playout.

