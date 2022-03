Delle tre sarde di Serie D impegnate oggi negli anticipi fa punti solo l'Atletico Uri. I giallorossi vincono 1-0 il derby contro il Latte Dolce, perde anche il Lanusei contro l'Aprilia (1-2).

Scatto salvezza. L'Atletico Uri ottiene il quarto risultato utile consecutivo, vincendo di nuovo in casa, e fa un gran balzo verso la permanenza in Serie D agganciando quota 30 punti. Al "Martinez", nel primo tempo, per due volte i giallorossi pensano di aver trovato l'1-0 ma l'arbitro annulla il gol in entrambi i casi da parte di Calaresu. In avvio di ripresa il Latte Dolce rimane in superiorità numerica: secondo giallo a Loru, padroni di casa in dieci. Nonostante quaranta minuti con l'uomo in meno l'Atletico Uri la vince, al 59' Calaresu mette in mezzo per Bah che sulla seconda conclusione fa secco Carboni. Latte Dolce sempre terzultimo, rischia il sorpasso dal Formia e mercoledì avrà il recupero fondamentale col Carbonia (che può agganciarlo domani).

Ancora ko. Il Lanusei prosegue il suo momento negativo e perde in casa con l'Aprilia. Njambé, che aveva già punito il Latte Dolce al 96' domenica scorsa e il Carbonia mercoledì dando sei punti ai laziali, colpisce la terza sarda di fila di testa dopo quattro minuti. Pareggia un rigore di Masia al 14', conquistato da D'Alessandris. È però degli ospiti l'ultima parola: all'82' Milani con il destro supera Benvenuti e fissa il definitivo 1-2. Non basta in pieno recupero una traversa colpita dai biancorossoverdi, che vanno alla sosta lontani di almeno cinque punti dalla salvezza (dipenderà domani dai risultati di Cassino e Gladiator).

