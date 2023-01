Marco Nappi allenatore dell'Arzachena per la seconda stagione consecutiva: la sua squadra sta facendo bene, punta chiaramente ai playoff che possono regalare la Serie C. Sarebbe un ritorno visto che la squadra smeraldina in C, c'è già stata. Domenica a Tertenia sul campo della Cos ha subito il pari al 96': un gol di Floris ha gelato il sogno degli smeraldini.Nel secondo tempo, dopo una prima frazione senza grandi sussulti da parte della sua squadra, il mister romano, ha aggiustato la sua squadra passando in vantaggio col goleador di razza che si chiama Sartor: una splendida azione conclusa dall'attaccante con una entrata dentro l'area.

Poi il pari di Floris ha gelato l'intero gruppo smeraldino: «Meritavamo di vincere», hanno detto a fine gara in casa Cos. «Abbiamo perso due punti d'oro», hanno ribadito nel gruppo Arzachena. Ma tant’è.

Se l'Arzachena vuole davvero sognare la C magari ai playoff (come fatto dalla Torres un anno fa), bisogna vincere domenica e poi ottenere quasi sempre in massimo. Ma proprio domenica l'Arzachena riceve la visita della Paganese, neo primatista del girone che si è lasciata alle spalle il Sorrento che comunque deve recuperare una gara. Mister Nappi sta pensando a quella gara: un uomo di grande esperienza con centinaia di gare fatte da giocatore in A e B: ha giocato fra le altre con Genoa e Fiorentina. romano, classe 1966, sta dimostrando di essere un ottimo tecnico.

