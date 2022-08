Per l'Arzachena le vacanze sono finite. Oggi, a quasi due mesi dalla semifinale playoff persa con la Torres, gli smeraldini tornano al lavoro ripartendo da una certezza: Marco Nappi in panchina. L'ex attaccante, che alla sua prima esperienza in Sardegna ha fatto un ottimo lavoro concludendo il Girone G al quarto posto, è una delle tante conferme in casa biancoverde per la nuova stagione, che inizia con il ritiro di Tempio (località scelta per il terzo anno di fila). Sarà una preparazione lunga un mese quella di Bonacquisti e compagni, che debutteranno in Serie D domenica 4 settembre con la prima giornata.

Le novità. Manca solo l'ufficialità per i due colpi in attacco piazzati dal responsabile dell'area tecnica Antonello Zucchi. Uno è un nome già noto nel calcio sardo: Massimiliano Manca, prodotto del settore giovanile del Cagliari che da gennaio a maggio ha giocato in Serie C all'Olbia. La punta del 2002 aveva lasciato i rossoblù per la Torres solo un paio di settimane fa, ma ora per lui è già pronta una nuova esperienza. L'altro innesto è l'argentino Franco Emanuel Boló, esterno classe '94 ex Cynthialbalonga. Nelle scorse settimane hanno rinnovato in quindici dalla rosa dello scorso campionato, gli ultimi in ordine di tempo Matteo Marinari e Nino Pinna.

© Riproduzione riservata