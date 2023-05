Stagione ancora non terminata per tre delle quattro formazioni sarde nel campionato di Serie D (girone G). L’Arzachena giocherà la semifinale playoff a Caserta, Atletico Uri e Ilva si affronteranno nel playout salvezza.

Domenica prossima gli smeraldini affronteranno al “Pinto” di Caserta la Casertana. Gara secca con eventuali supplementari. In caso di parità passeranno i campani per la miglior posizione in classifica. Gli uomini di Marco Nappi attraversano un buon momento segnato da sei vittorie di fila. Il tecnico può contare sull’intero organico. L'impresa è possibile.

Delicatissima la sfida di Uri con in palio la permanenza in D. Anche nello spareggio salvezza sarà partita secca. In caso di parità dopo i supplementari si salverà l’Uri per la miglior classifica. Proprio domenica scorsa i giallorossi, vittoriosi col Portici, hanno scavalcato in classifica l’Ilva, sconfitta nel derby con l’Arzachena.

