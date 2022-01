L'Arzachena da oggi conosce la data del ritorno in campo, dopo lo stop della Serie D. Gli smeraldini, quinti in classifica, hanno una partita da recuperare: quella in casa della Vis Artena, inserita in calendario mercoledì 19 alle ore 14.30 assieme a Carbonia-Aprilia. “Ci stiamo allenando bene, con tamponi frequenti per controllare e tutto procede in maniera giusta”, la valutazione dell'allenatore degli smeraldini Marco Nappi. “Giusto fermare il campionato, per recuperare i giocatori e ricominciare senza intoppi”. In gruppo anche i due nuovi centrocampisti presi a fine dicembre, Fabio Doratiotto (ex Carbonia) e Mattia Melis (proveniente dal Castiadas).

Ritorno in campo. Dopo il recupero con la Vis Artena l'Arzachena avrà, dal calendario standard, due derby di nuovo in trasferta: sarà ospite di Latte Dolce e Lanusei. “Dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino alla vittoria con l'Atletico Uri, giocando a calcio: quando lo facciamo possiamo giocarcela con chiunque”, la certezza di Nappi.

