Il campionato di Promozione recupera domani e domenica le gare che non sono state giocate oggi, tutte del girone B.

Per domani alle 16 è in programma Arborea-Abbasanta, una gara importantissima per la classifica. Oggi l'Arborea è stata scavalcata dal Barisardo che vanta un punto in più della squadra oristanese. L'Arborea quindi deve vincere per tornare solitaria in vetta. Con un pari, si porterebbe al primo posto ma in compagnia del lanciatissimo Barisardo.

Nello stesso girone domenica alle 15 verranno recuperate Bono-Idolo e Paulese-Tonara. Negli altri due gironi sono state giocate oggi tutte le altre gare in programma.

© Riproduzione riservata