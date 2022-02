Il Lanusei conclude la sua serie di gare contro sole squadre sarde ospitando domenica (ore 15) al "Lixius" il Muravera, rilanciato dagli ultimi due successi. Nelle precedenti sfide isolane è mancata solo la vittoria: 0-0 con l'Arzachena, pur avendo tante occasioni, e sconfitta per 2-0 con la Torres vice capolista domenica scorsa. Nonostante i quasi tre mesi senza successi, dal 3-2 all'Afragolese del 21 novembre, i biancorossoverdi mantengono l'ottimismo e vogliono svoltare per staccarsi dal quintultimo posto: “Col Muravera sarà difficile, ma la nostra squadra non entra in campo facendo i conti sugli altri”, il messaggio dell'allenatore Oberdan Biagioni, due pari e un KO dal suo arrivo in Ogliastra. “Hanno elementi di un certo spessore, però anche i nostri giocatori sono forti: speriamo di essere più bravi di loro e riuscire a vincere. Con la Torres abbiamo giocato alla pari sfiorando pure il pareggio: non è una partita che fa la differenza”.

Volti noti. Domenica sarà un ritorno al "Lixius" particolare per ben sei elementi del Muravera: gli ex sono il portiere Maurizio Floris, il difensore Fabio Vignati, i centrocampisti Giuseppe Arvia e Andrea Demontis così come l'attaccante Mattia Floris, questi ultimi due protagonisti dello strepitoso campionato 2018-2019 con la promozione in Serie C sfiorata. E Francesco Loi, l'allenatore dei sarrabesi, a Lanusei ha sia giocato nella sua carriera da portiere sia guidato i biancorossoverdi per cinque anni, con la doppia ascesa dalla Promozione alla Serie D (prima volta nella storia del club, nel 2015). “Di fronte abbiamo una squadra forte, speriamo di fare del nostro meglio”, il giudizio di Biagioni sugli avversari. “Stiamo cercando di lavorare come sempre fatto, con le nostre idee e la voglia di fare bene. Poi vediamo cosa succederà, intanto la prepariamo al meglio possibile per vincere”. Nel Lanusei saranno assenti Gaetani squalificato e Pischedda infortunato.

