Il girone di ritorno del Lanusei inizierà domenica alle 14.30 al "Lixius", nel derby contro l'Arzachena che in casa biancorossoverde vuole essere quello del rilancio. Già in passato il club ogliastrino nella seconda parte di stagione ha avuto una svolta, riuscendo a ottenere la salvezza con una grande rincorsa, e questo è l'obiettivo della società da ora in avanti, con fiducia di poterlo raggiungere evitando i playout (il 12° posto è a -4). La sfida tutta sarda sarà diretta da Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo. Il girone d'andata si è chiuso col pareggio per 1-1 contro il Cassino, una partita a tratti sfortunata nella quale gli ogliastrini hanno giocato anche meglio. Il debutto di Oberdan Biagioni sulla panchina biancorossoverde è valso come una vera ripartenza, dopo una prima parte di stagione da dimenticare o quasi: la vittoria non arriva dal 21 novembre, 3-2 all'Afragolese, quantomeno il pari ha permesso di interrompere una serie di quattro sconfitte di fila.

Al completo. Squadra al completo per il Lanusei in vista di domenica. Il gruppo si è allenato agli ordini di Biagioni anche questo pomeriggio, cercando di trovare gli assetti giusti per la sfida all'Arzachena. Senza assenti l'ex allenatore dell'Olbia potrà scegliere la miglior formazione, con Mouhamadou Sakho che da interno destro ha avuto un bell'esordio. In attesa di debutto il portiere Federico Sottoriva. Rispetto agli smeraldini c'è un vantaggio: aver già giocato in questo 2022, visto che gli ospiti sono al debutto complice il rinvio col Latte Dolce. Col Cassino si sono visti alcuni miglioramenti a livello di produzione offensiva (un salvataggio sulla linea nel primo tempo e un palo nella ripresa, oltre al gol di Nicolò Manca) e primi assaggi di 4-3-3.

© Riproduzione riservata